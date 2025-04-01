نتنياهو يتراجع عن تعيين إيلي شارفيت رئيسا لجهاز "الشاباك"

وطن: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الثلاثاء، رسميا تراجعه عن قراره بتعيين إيلي شارفيت رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وهو القرار الذي اتخذه صباح أمس فقط.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه أن "نتنياهو التقى شارفيت الليلة الماضية، وشكره على استعداده، لكنه أبلغه أنه بعد مزيد من التفكير، ينوي دراسة مرشحين آخرين".

وسبق القرار ضغوط من جانب مقربين من نتنياهو، فضلاً عن انتقادات من اليمين. بالأمس، حاول محيط نتنياهو إلقاء اللوم على المقال الذي كتبه شارفيت في "كالكاليست" بشأن سياسة ترامب المناخية - ولكن إلى جانب ذلك، كانت هناك أسباب أخرى وفق ما ذكره تقرير في صحيفة يديعوت أحرونوت.

كما تضمن بيان مكتب رئيس الوزراء كلمات شارفيت: "طلب مني رئيس الوزراء تولي منصب رئيس الجهاز ومواصلة خدمة دولة إسرائيل خلال هذه الفترة العصيبة، وهذا ما فعلته. كان ذلك انطلاقًا من ثقتي التامة بقدرة جهاز الأمن العام على مواجهة التحديات المعقدة التي نشأت في هذه الأيام، وإيماني الراسخ بقدرتي على قيادته إلى هذا الهدف. ستظل خدمة مصلحة الدولة وأمنها وأمن مواطنيها فوق كل اعتبار، وأمام عينيّ دائمًا".

وبالأمس، وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن اختيار قائد البحرية السابق شارفيت رئيساً جديداً لجهاز الأمن العام (الشاباك) ــ وحتى قبل جلسة الاستماع في المحكمة العليا بشأن إقالة رونين بار ــ بدا بالفعل أن شارفيت لن يتم تعيينه في المنصب وفق ترجمة صدى نيوز. والسبب وراء ذلك هو أن شارفيت شارك في عدة مظاهرات ضد الثورة القانونية، لكن المحيطين بنتنياهو زعموا أن هذا لم يكن السبب وراء التعرج.

وبحسب مصدر مقرب منه، فإن نتنياهو كان على علم بتواجد شارفيت في المظاهرة، وقرر تعيينه على الرغم من ذلك. وكان السبب هو أن شارفيت لم يكن مشاركًا منتظمًا، ولم يصعد على المسرح، ولم يتحدث - وأن من حق الإنسان أن يعبر عن رأيه. لكن مقربين من رئيس الوزراء قالوا إن المقال الذي كتبه شارفيت في "كالكاليست" ضد ترامب قبل شهرين كان حدثا لا يمكن تجاهله في جدول الأعمال حسبما ترجمة صدى نيوز. وقال محيط نتنياهو إنهم ليسوا على دراية بهذه المادة.

وزعمت المعارضة أمس أن هذه كانت مناورة من نتنياهو، وأنه لم يكن لديه أي نية لتعيين شارفيت منذ البداية. وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في افتتاح اجتماع كتلة حزب "يش عتيد" إن "النقاش لا يدور حول اللواء شارفيت، بل حول الإجراء المتسرع والمذعور وغير المسؤول الذي يهدف فقط إلى شيء واحد - وقف التحقيق في قضية "قطر جيت".