استشهاد الصحفي محمد البردويل وعائلته بقصف منزلهم في خانيونس

وطن: استشهد الصحفي محمد صالح البردويل وزوجته وأبناؤه، فجر اليوم الثلاثاء، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقته في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت شقة الصحفي البردويل في الحي الإماراتي غربي خانيونس، ما أدى لوقوع شهداء وجرحى، قبل أن يعلن عن استشهاد الصحفي وزوجته وأطفاله.

وباستشهاد الصحفي البردويل، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بداية حرب الإبادة المستمرة منذ 18 شهرًا إلى 209 صحفيين.

ويتعمد الاحتلال استهداف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج، في محاولة لإسكاتهم ومنعهم من نقل الحقيقة للعالم.