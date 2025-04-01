3 شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال للضاحية الجنوبية في بيروت

وطن: استشهد ثلاثة لبناننين جراء شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، غارة جوية استهدفت مبنى بمنطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

واعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن 3شهداء و4 جرحى جراء غارات الاحتلال التي استهدفت الضاحية الجنوبية.

وأشارت مصادر لبنانية إلى أن سيارات الإسعاف هرعت الى المكان المستهدف، وسط أنباء عن وقوع عدد كبير من الإصابات.

فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي ان الغارة الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت عنصرا في حزب الله، في ثاني ضربة من نوعها تستهدف المنطقة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحلّقت طائرات إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية، وسُمع دوي انفجار قوي في المنطقة.

وشن الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية أولى الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ أن أنهى وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حربا إسرائيلية على لبنان استمرت لأكثر من عام.

وقالت إسرائيل إن غارة الجمعة استهدفت مبنى يستخدمه حزب الله "لتخزين مسيّرات"، وأكدت أن الغارة رد على صاروخين أطلقا من جنوب لبنان على إسرائيل. ولم تتبن أي جهة إطلاق الصاروخين ونفى حزب الله مسؤوليته عنهما.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ غارات على جنوب لبنان وشرقه تقول إنها تضرب أهدافا عسكرية لحزب الله.

وأكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أنه لا يمكن لحزبه أن يقبل باستمرار القصف الإسرائيلي، وقال في وقت سابق "لا يمكن أن نقبل بأن تكون هناك معادلة تستبيح فيها إسرائيل لبنان وتسرح وتمرح وفي أي وقت تريد ونحن نتفرج عليها. كل شيء له حد".

وعقب عدوان إسرائيلي استمر لأكثر من عام وأسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.