ترامب يحذر اليمنيين وإيران: "الآتي أعظم"

وطن: حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليمنيين والإيرانيين، مساء اليوم الإثنين، من أنّ "الآتي أعظم" إذا لم تتوقف الهجمات على السفن، في وقت أفادت وسائل إعلام يمنية عن تنفيذ غارتين أميركيتين على اليمن.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال"، "أوقفوا إطلاق النار على السفن الأميركية، وسنتوقف عن إطلاق النار عليكم. وبخلاف ذلك، فإنّنا سنكون ما زلنا في البداية فقط، والآتي أعظم بالنسبة إلى اليمنيين ورعاتهم في إيران".

وأفادت قناة "المسيرة" اليمنية، مساء اليوم الإثنين، بشن الجيش الأميركي غارتين على جزيرة كمران اليمنية الواقعة في البحر الأحمر.

وعقب اندلاع عدوان الاحتلال على غزة، شنّ اليمنيون عشرات الهجمات الصاروخية على "إسرائيل" وفي البحر الأحمر حيث استهدفوا سفنا للاحتلال، وذلك دعما للفلسطينيين.

وهذا ليس أول تهديد يوجهه ترامب إلى طهران، فقد توعّد في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية، يوم الأحد الماضي، بقصف إيران إذا استمرّت في تطوير برنامجها النووي.

وقال إنّه إذا رفضت طهران التفاوض على اتفاق نووي جديد، فإنّ "أمورا سيئة للغاية ستحدث لإيران".

والإثنين، تعهّد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، توجيه "ضربة شديدة" إلى من يعتدي على بلاده.

ونشرت مجلّة "ذي أتلانتيك"، الأربعاء، خطط الجيش الأميركي لتوجيه ضربات على معاقل للحوثيين في اليمن والتي تلقّاها رئيس تحريرها عن طريق الخطأ.

في حين شدد إدارة ترامب، الثلاثاء، على أن هذه المعلومات لم تكن مشمولة بالسرّية الدفاعية.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، الإثنين، إنّ الأمر قد أُغلق من وجهة النظر السلطة التنفيذية الأميركية.