مدرعات الاحتلال تقتحم سفارين وبيت ليد بطولكرم وتصدم مركبات المواطنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، بلدتي سفارين وبيت ليد شرق طولكرم، وجابت الشوارع والأحياء بمدرعاتها من نوع "إيتان".

وقالت مصادر محلية بأن مدرعتين للاحتلال تعمدتا صدم مركبات المواطنين خلال الاقتحام، ما ألحق أضرارا جسيمة بعدد منها، في الوقت الذي أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه المواطنين.

وتتعمد قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة زج مدرعاتها في اقتحام قرى وبلدات المحافظة والتجول في شوارعها وأحيائها وسط اعتراض حركة المركبات والمواطنين وتعريض حياتهم للخطر.