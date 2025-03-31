احتجاجا على طلب بن غفير الحصول على المزيد من المناصب الوزارية.. سموتريش يعلن استقالته من حكومة الاحتلال

وطن: أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم الإثنين، استقالته من منصبيه كوزير مالية ووزير ثاني في وزارة الجيش.

وقال سموتريتش إنه سيعود إلى "الكنيست" كعضو فيه، متهما وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، بانتهاك الاتفاقيات بينهما.

وكشفت وسائل اعلام اسرائيلية أن "استقالة سموتريتش هي خطوة احتجاجية مؤقتة قد تستغرق 48 ساعة يتدخل فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحل المشكلة".

هذا وقال متحدث باسم سموتريتش، إن هذه الخطوة جاءت احتجاجا على طلب بن غفير الحصول على المزيد من المناصب الوزارية لدى عودته إلى الحكومة.

وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية أنه من غير المرجح أن تؤدي الخطوة إلى انهيار ائتلاف نتنياهو.