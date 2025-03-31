الاحتلال يواصل عدوانه على قباطية ويدفع بتعزيزات عسكرية جديدة

وطن: دفعت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاثنين، بتعزيزات عسكرية إلى بلدة قباطية جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية إن مدرعات للاحتلال وصلت البلدة، وانتشرت في شوارعها في الاقتحام المستمر منذ ساعات الفجر الأولى.

وتستمر قوات الاحتلال بمداهمة منازل المواطنين في البلدة وتفتيشها، وبتنفيذ حملات اعتقال وتحقيق ميداني واسعة في صفوف الشبان.

وكانت قوات الاحتلال قد فرضت حظر التجول في البلدة من الساعة الخامسة والنصف صباحاً حتى العاشرة من مساء اليوم الاثنين، ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.