الطيران الأمريكي يشن 4 غارات على قاعدة الديلمي شمال صنعاء

وطن: شنت الطيران الحربي الأمريكية، 4 غارات على شمال العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة حجة شمال غرب العاصمة.

وقالت وسائل إعلام يمنية إن الغارات الأمريكية استهدفت قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء، التي اسفرت عن شهيدين وعدد من الإصابات.

ومنذ يوم الأربعاء الفائت، شنت القوات الأمريكية أكثر من 11 غارة استهدفت محيط مطار صنعاء ومبنى للجمارك داخله إضافة إلى مديرية بني حشيش ومديرية سنحان.

ويوم 15 مارس/ آذار الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير ضد جماعة الحوثي في اليمن"، قبل أن يهدد بـ "القضاء على الحوثيين تماما".

وحتى مساء الأربعاء، تم رصد نحو 100 غارة أميركية على اليمن أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.

وتستهدف القوات اليمنية المسلحة، منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2023 سفن شحن مملوكة للاحتلال الإسرائيلي أو مرتبطة به في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيرة، نُصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.

وشنّت القوات اليمنية، عدة هجمات على أهداف عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة؛ لا سيما مناطق وسط وجنوب فلسطين، تزامنًا مع استهداف قطع عسكرية أميركية في البحر.