منظمة العفو الدولية تتهم نتنياهو بجرائم حرب وتطالب المجر باعتقاله

وطن: اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بارتكاب جرائم حرب، واستخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين.

وأكدت المنظمة أن نتنياهو متهم باستهداف المدنيين عمداً، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كذلك، حذّرت العفو الدولية من أن أي زيارة يقوم بها نتنياهو إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية من دون اعتقاله "ستشجع إسرائيل على ارتكاب مزيد من الجرائم".

كما شددت المنظمة على أن دعوة نتنياهو إلى زيارة المجر، تشكل ازدراءً للقانون الدولي، داعيةً السلطات المجرية إلى اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى المجر في أول زيارة إلى دولة عضو في الجنائية الدولية، منذ إصدار مذكرات الاعتقال بحقه، ما يعني أن بودابست ملزمة باعتقاله وفقاً للاتفاقات الموقع عليها في المحكمة الدولية.

وأشار ديوان حكومة الاحتلال، إلى أن زيارة نتنياهو ستمتد لخمسة أيام، ومن المقرر أن يلتقي خلالها نظيره المجري فيكتور أوربان.