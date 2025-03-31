"الأورومتوسطي": جريمة إعدام المسعفين تستدعي محاسبة فورية

وطن: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "إن إعدام جيش الاحتلال 15 فردًا من الطواقم الطبية والإنسانية في قطاع غزة جريمة غير مسبوقة تستدعي محاسبة فورية".

وطالب المرصد في بيان له يوم الاثنين، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمساءلة الإسرائيليين المتورطين في جريمة القتل العمد لـ8 مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني و5 من طواقم الدفاع المدني وموظفًا تابعًا لـ"أونروا" في مدينة رفح.

وأضاف "تلقينا إفادات تؤكد أنّ القوات الإسرائيلية أعدمت ميدانيًا جميع الضحايا ثم دفنت معظم جثثهم في حفرة عميقة طُمرت بالرمال بعد أن دَمّرت مركباتهم بالكامل".

وأكد أن هذه الجريمة أكبر عملية إعدام جماعي لعاملين إنسانيين في تاريخ الحروب الحديثة.

وشدد على أن هذه الجريمة المروعة ترقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان وتشكل أيضًا أفعالًا من أفعال الإبادة الجماعية.

ودعا جميع الدول لاتخاذ إجراءات فورية لفتح مسارات تحقيق جنائي دولي فعّالة تؤدي إلى محاسبة مرتكبي الجريمة.

كما طالب جميع الدول منفردة ومجتمعة- بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.