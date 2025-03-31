أرقام مأساوية.. الاحتلال يستهدف الطواقم الطبية والدفاع المدني في غزة

وطن: كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة، اليوم الاثنين، عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الطواقم الطبية والإسعافية في القطاع، حيث أشار إلى استشهاد 1402 من أفراد الطواقم الطبية من جراء العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى استشهاد 111 من طواقم الدفاع المدني.

وتابع المكتب الإعلامي أنّ الاحتلال، قام باعتقال 362 من الكوادر الصحية، بينهم 3 أطباء تم إعدامهم تحت التعذيب في السجون الإسرائيلية. وأضاف أنّ 26 من أفراد الدفاع المدني تعرضوا للاعتقال.

كما أكّد المكتب الاعلامي أنّ الاحتلال استهدف 34 مستشفى، وجرى تدمير بعضها أو إخراجه من الخدمة بسبب القصف العنيف، إضافةً إلى أنّ الاحتلال دمّر نحو 80 مركزاً صحياً، واستهدف 162 مؤسسة صحية.

كذلك، أشار إلى أنّ الاحتلال، استهدف 15 مقراً ومركزاً تابعاً للدفاع المدني، إضافةً إلى أنّه قصف 142 سيارة إسعاف و54 سيارة إطفاء أو إنقاذ، ما يعكس حجم العدوان الممنهج على الطواقم الطبية والإسعافية في غزة.

واليوم، أعرب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن استيائه الشديد في إثر "ارتقاء 8 مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني من أصل 15 آخرين ارتقوا في أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني في قطاع غزة".