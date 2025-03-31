إعلام عبري: نتنياهو قد يتراجع عن تعيين الرئيس الجديد لـ"الشاباك"

وطن: أفاد موقع "واللا" العبري، اليوم الاثنين، بأن مصادر مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رجّحت عدم تولي قائد البحرية السابق، إيلي شارفيت، رئاسة جهاز "الشاباك".

وبحسب "القناة 12" العبرية، فإن نتنياهو قد يتراجع عن قرار تعيين شارفيت في هذا المنصب، بعد ضغوط من زوجته سارة وأعضاء بارزين من حزب "الليكود".

وأثار خبر تعيين شارفيت في "الشاباك"، ردود فعل متباينة في المؤسستين السياسية والأمنية الإسرائيليتين، خاصةً أنه كان مشاركاً في احتجاجات مناهضة لحكومة نتنياهو، وذلك وفقاً لما نقلته القناة.

وفي 21 آذار/مارس الجاري، صادقت حكومة الاحتلال، على إقالة رونين بار من رئاسة "الشاباك"، بعد قرار اتخذه بنيامين نتنياهو، وأعقب ذلك تصاعد الاحتجاجات في الشوارع الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو والمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى وإنهاء العدوان على قطاع غزة.