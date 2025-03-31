الاحتلال يطلق النار على مركبة خلال عدوانه على طولكرم

وطن: نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثتين، فرق المشاة بشكل كبير في شوارع مدينة طولكرم، خاصة في الحيين الغربي والشمالي.

وذكرت مصادر محلية، أن عددا كبيرا من جنود الاحتلال جابوا شوارع المدينة منذ ساعات الصباح، بعد اقتحامها من جهة بوابة "نتساني عوز" غرب طولكرم، واعاقوا حركة تنقل المواطنين والمركبات.

وأضافت أن الجنود أطلقوا الرصاص الحي باتجاه مركبة كانت تقودها سيدة أثناء مرورها في شارع جامعة القدس المفتوحة في الحي الشمالي، قبل أن تقوم بإيقافها وإخضاعها للاستجواب، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

ووثقت كاميرات المواطنين مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق جنود الاحتلال النار على المركبة والهجوم عليها، في تصعيد خطير يعكس تزايد الانتهاكات بحق المواطنين في المدينة، في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي عليها وعلى مخيميها طولكرم ونور شمس لليوم ال 64 على التوالي.