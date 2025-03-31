كتائب القسام تفجر دبابة إسرائيلية وتقصف بقذائف الهاون الخط الفاصل شرقي خانيونس

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الاثنين، عن تفجير دبابة إسرائيلية شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب عبر قناتها على "تلجرام" "فجّرنا دبابة صهيونية بعبوة معدّة مسبقاً خلال عملها قرب الخط الفاصل وقصفنا المكان بعدد من قذائف الهاون شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع بتاريخ 29-03-2025".

وتواصل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده، ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة حرب الإبادة المتواصلة منذ اكتوبر 2023.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.