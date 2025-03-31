15 شهيدا في قصف طيران الاحتلال على حي التفاح ومخيم البريج وسط قطاع غزة

وطن: استشهد 15 مواطنا على الأقل، بينهم أطفال، مساء اليوم الاثنين، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وسط قطاع غزة.

واستشهد 10 شهداء بينهم 3 أطفال عقب قصف لطيران الاحتلال على منزل لعائلة حمادة بشارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة، موضحين أن الشهداء نقلوا إلى المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في المدينة، وأن أحدهم وصل أشلاء إلى المستشفى.

كما استشهد 5 مواطنين في قصف للاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة.