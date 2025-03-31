الاحتلال يحتجز مواطنين ويعتدي عليهم ويعتقل شابا بمسافر يطا جنوب الخليل

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مواطنين واعتدت عليهم بالضرب واعتقلت شابا بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال احتجزت مواطنين من عائلة العدرة في خربة "رجوم إعلي" بمسافر يطا، عقب إطلاق المستوطنين مواشيهم بمحاصيل المواطنين الزراعية، واعتدت عليهم بالضرب ما تسبب بإصابتهم برضوض وكدمات.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد إبراهيم العدرة عقب الاعتداء عليه بالضرب من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، إثر تصدي المواطنين للمستوطنين.