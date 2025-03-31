ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 50.357 والاصابات 114.400 منذ بدء العدوان

وطن: ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 50.357 شهيدا، والإصابات إلى 114.400، منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة أكثر من الف شهيد، و2.359إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن 80 شهيدا، و305 إصابات وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وأن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات لأن طواقم الإسعاف والطواقم المختصة لا تستطيع الوصول إليهم.