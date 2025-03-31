منذ اليوم الأول لـ "عيد الفطر".. 85 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة

وطن: أفاد مدير المستشفيات الميدانية في غزة، بأن العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على القطاع أدى لارتقاء 85 شهيدًا؛ غالبيته من النساء والأطفال، منذ بداية عيد الفطر المبارك.

وبيّن مدير المشافي الميدانية اليوم الإثنين، أن 75% من شهداء الحرب العدوانية في قطاع غزة، نساء وأطفال.

وقال إن مخزونات الأدوية والمستلزمات الطبية بدأت تنفد في القطاع مع استمرار منع الاحتلال دخول المساعدات.

ولفت النظر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المسعف الوحيد والشاهد على جريمة استهداف طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر في رفح.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الجاري، 921 شهيدًا بالإضافة لـ 2054 إصابة، ما يرفع إجمالي الشهداء والمصابين منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023 إلى 50 ألفًا و277 شهيدًا، بالإضافة لـ 114 ألفًا و95 جريحًا، وفق آخر معطيات لوزارة الصحة في قطاع غزة.