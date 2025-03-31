6 شهداء بينهم أطفال وإصابات اثر قصف الاحتلال مجموعة مواطنين في خان يونس

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة اليوم الإثنين، اثر قصف للاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 6 مواطنين على الأقل بينهم أطفال وأصيب آخرون، اثر قصفت طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين وسط مدينة خان يونس.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18 آذار/ مارس الجاري، قتلت قوات الاحتلال، حتى صباح السبت 921 مواطنا وأصابت 2054 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 64 مواطنا على الأقل في القطاع في أول أيام عيد الفطر .