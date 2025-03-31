الأونروا: حجم النزوح في الضفة غير مسبوق منذ عام 1967

وطن: أكد مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية، أن حجم النزوح في الضفة الغربية بلغ مستوى غير مسبوق منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.

وأوضح أن القوانين الإسرائيلية الجديدة تعرقل عمل الوكالة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يحظر التواصل بين الأونروا ومسؤوليه عند اقتحام قواته لمرافقها، مما يزيد من صعوبة تنفيذ مهامها الإنسانية.

وأضاف أن موظفي الأونروا ما زالوا يتعرضون لمضايقات مستمرة من قبل الجنود الإسرائيليين عند نقاط التفتيش، ما يعيق تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن تخفيض إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، للمساعدات الخارجية، أجبر الأمم المتحدة على اتخاذ خيارات صعبة أثرت على عملياتها في المنطقة.