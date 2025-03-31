الاحتلال يصدر "أوامر إخلاء" للمواطنين في عدة مناطق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة

وطن: أصدر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في عدة مناطق بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال أصدر "أوامر إخلاء" للمواطنين في مناطق النصر والشوكة والمناطق الشرقية والغربية وأحياء السلام، والمنارة وقيزان النجار، مطالبا إياهم بالنزوح عن منازلهم وخيامهم بشكل فوري والتوجه نحو منطقة المواصي.

يشار إلى أن عدد سكان رفح وما حولها يبلغ نحو 300 ألف مواطن، وفي بداية العدوان استقبلت المدينة مئات آلاف النازحين القادمين من عدة مناطق في قطاع غزة، وحين شرع الاحتلال بالهجوم الواسع على رفح في شهر أيار/ مايو الماضي نزح أهلها للخيام، وتوزعوا على عدة مناطق، وتسبب العدوان بتدمير غالبية المدينة حسب تقديرات محلية.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18 آذار/ مارس الجاري، قتلت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال 921 مواطنا وأصابت 2054 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 64 مواطنا على الأقل في القطاع في أول أيام عيد الفطر المبارك.