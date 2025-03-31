المرشد الإيراني خامنئي: يجب اقتلاع جذور الكيان الصهيوني من ارض فلسطين والرد على أي تهديدات لإيران

وطن: أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن الكيان الصهيوني لا يزال يرتكب جرائم الإبادة الجماعية في غزة، محذرًا من إمكانية اعتدائه على دول أخرى.

وأشار خامنئي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مخططات القوى التي وضعت أيديها على المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، معتبرًا أن الإرهاب الذي يمارسه هذا الكيان مقبول لدى قوى الهيمنة العالمية.

وأوضح أن الاحتلال ارتكب مجازر راح ضحيتها 20 ألف طفل، بينما يلتزم المجتمع الدولي الصمت رغم مزاعمه بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وشدد خامنئي على ضرورة اقتلاع جذور الكيان الصهيوني من أرض فلسطين، مؤكدًا أن الشعب الإيراني سيتصدى لأي محاولات لإثارة الفتنة الداخلية كما فعل في السابق.

وفيما يتعلق بالتهديدات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، أكد خامنئي أن أي اعتداء سيواجه برد قوي وحاسم.