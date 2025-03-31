إصابة فتاة واعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين، فجر اليوم الإثنين، خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية، وإصابة فتاة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية شقبا غرب رام الله، حيث انتشر الجنود المشاة في شوارعها وأطلقوا الرصاص الحي، ما أدى لإصابة فتاة جرى نقلها لمستشفى برام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله وداهمت منازل واعتقلت ثلاثة شبان -لم تعرف هوياتهم-.

كما اقتحم الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس واعتقل عددا من الشبان.

وداهم الاحتلال بلدة نعلين غرب رام الله واقتحم مبنى البلدية القديم، وأجرى عملية تفتيش بداخله، كما اقتحم قرية دير أبو مشعل وبيت ريما واندلعت مواجهات مع الشبان دون تسجيل اصابات.