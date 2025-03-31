غارات أميركية متجددة على العاصمة اليمنية صنعاء

وطن: شن العدوان أميركي الليلة، غارات جديدة على منطقة صرف في مديرية بني حُشيش شمالي شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في اليمن، أنيس الأصبحي، أفاد في وقت سابق من مساء الـ30 من آذار/مارس الجاري، للميادين، بارتقاء شهيد و5 جرحى من المدنيين في حصيلة نهائية للعدوان الأميركي على قرية القابل في منطقة جَدِر بمديرية بني الحارث شمالي العاصمة صنعاء.

وفي سياق متصل، كشف مصدر رفيع في حكومة صنعاء، الأحد، أنّ القوات المسلحة اليمنية تمكّنت من استهداف طائرة "E2" الخاصّة بالقيادة والسيطرة لحاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان".

وقال المصدر إنّ "حاملة الطائرات ترومان فقدت القيادة عقب الهجوم، بينما بدأ كل من البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التحقيق في الحادث".