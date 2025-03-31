ايران تجهز منصات صواريخها للرد على أي تصعيد أمريكي

وطن: كشفت وسائل إعلام إيرانية أن الصواريخ الإيرانية قد تم تجهيزها في منصات الإطلاق في جميع المدن التي تضم قواعد تحت الأرض في حال حدوث تصعيد من قبل الولايات المتحدة.

وجاء في تقرير لصحيفة "طهران تايمز": "تشير معلومات حصلت عليها طهران تايمز إلى أن الصواريخ الإيرانية قد تم تحميلها في منصات الإطلاق في جميع المدن التي تضم قواعد تحت الأرض وهي جاهزة للإطلاق. وإن فتح صندوق باندورا (صندوق الشرور) سيكلف الحكومة الأمريكية وحلفاءها ثمنا باهظا."

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "تلغراف" عن مسؤول عسكري إيراني رفيع لم تسمه، أن طهران مستعدة لضرب القاعدة الأمريكية "دييغو غارسيا" في المحيط الهندي في حال تعرضها لهجوم أمريكي.

وفي سياق متصل، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد خلال مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" طهران بـ "قصف لم يسبق له مثيل" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي.

من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران رفضت في ردها على رسالة ترامب إجراء مفاوضات مباشرة بشأن البرنامج النووي، مشيرا إلى أن نافذة الحوار مفتوحة فقط عبر وساطة دول ثالثة.

يذكر أن ترامب كان قد أعلن في بداية مارس الجاري، أنه أرسل رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أعرب فيها عن تفضيله التوصل إلى اتفاق مع طهران حول الملف النووي.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن تدرس خيارين لحل الأزمة النووية الإيرانية: العسكري أو الدبلوماسي، مؤكدا أنه يفضل التفاوض.

المصدر: RT