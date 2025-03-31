15 شهيداً في قصف للاحتلال على منازل سكنية بخانيونس

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، مرتكبة مجازر جديدة بحق العائلات، حيث استشهد 15 مواطنًا، بينهم أطفال، في غارات استهدفت منازل سكنية في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر محلية، أن 9 شهداء ارتقوا جراء قصف شقة سكنية في مدينة حمد شمالي خان يونس، عرف منهم الطفل كريم أحمد أبو العيش (7 سنوات)، والطفلة مايام أحمد أبو العيش (3 سنوات)، مجد أحمد أبو العيش (8 سنوات)، أحمد حسين أبو العيش (33 عامًا)، آية جبر أبو العيش (33 عامًا)، إبراهيم جبر الحاج (28 عامًا)، هاني الحاج (59 عامًا)، بالإضافة إلى شهيدين لم يتم التعرف على هويتهما بعد.

وفي مجزرة أخرى، استشهد 6 مواطنين من عائلة معمر وأصيب عدد آخر، عقب قصف إسرائيلي عنيف استهدف شققًا سكنية داخل منزل العائلة في منطقة جورة اللوت بمدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية إن 64 شهيدا ارتقوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اول ايام العيد.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18 آذار/ مارس الجاري، قتلت إسرائيل921 مواطنا وأصابت 2054 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.