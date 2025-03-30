"هيئة الأسرى": إدارة سجون الاحتلال لم تعلم المعتقلين بحلول العيد

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأحد، أن المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لم يكونوا على علم بأن اليوم هو أول أيام عيد الفطر.

وأضافت في بيان، أن إدارة سجون الاحتلال لم تعلم المعتقلين أن اليوم هو أول أيام العيد، وتم إخبارهم بذلك بعد أن تمكن طاقم المحامين من زيارتهم خلال هذا اليوم.

يشار إلى أن أكثر من 9500 معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم أكثر من 350 طفلاً، و22 معتقلة، و3405 معتقلين إداريا، يواجهون جرائم منظمة وممنهجة، بلغت ذروتها منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية التي أدت لاستشهاد العشرات من المعتقلين أُعلن عن هويات 63 منهم، من بينهم 40 من غزة، فيما لا يزال العديد من الشهداء بين صفوف معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير.