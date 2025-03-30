شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال قصف مركبة مدنية في شارع الشفاء غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين غالبيتهم أطفال.

واستشهد طفلان جراء قصف مدفعية الاحتلال شرق جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الطفلين محمد أمين أبو فريح (16 عاما) وناصر ياسر أبو فريح (12 عاما)، جراء قصف مدفعية الاحتلال عزبة عبد ربه شرق جباليا.

كما استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية في مدينة حمد غرب خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18 آذار/ مارس الجاري، قتلت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حتى صباح السبت 921 مواطنا وأصابت 2054 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 50 مواطنا على الأقل في القطاع منذ فجر اليوم الأحد، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأدى مئات آلاف المواطنين في قطاع غزة، الأحد، صلاة العيد فوق أنقاض المساجد المدمرة وفي مراكز إيواء وبجانب منازلهم المدمرة، بينما غابت مظاهر الفرح والاحتفال في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والمتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.