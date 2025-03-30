"إسرائيل" تتمسك بمقترح "ويتكوف" و"حماس" تصر على ضمانات دولية لوقف الحرب

وطن: ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، نقلاً عن مصادر مشاركة في المفاوضات، أن "حركة حماس تطالب بضمانات دولية لضمان عدم تجديد الحرب في قطاع غزة، في وقتٍ تسعى فيه إلى الحصول على التزام إسرائيلي بوقف العدوان".

وأشارت المصادر إلى "وجود خلاف بين الأطراف بشأن موعد بدء المحادثات للمرحلة الثانية من وقف الحرب، حيث ترفض إسرائيل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى كما تطالب حماس، بالإضافة إلى رفضها الانسحاب التام من غزة الذي تطالب به الحركة كجزء من الصفقة".

ووفقاً لمراسل "إسرائيل نيوز 24"، عميحاي شتاين، فإن "إسرائيل تصر على أن المساعدات الإنسانية ستوجه إلى المدنيين خلال وقف إطلاق النار"، فيما "سيعمل الوسطاء على ضمان حصول الأسرى على الرعاية المناسبة".

من جهة أخرى، قال مراسل القناة "الـ12" الإسرائيلية، يارون ابراهام، إن "إسرائيل تنتظر أجوبة الوسطاء بعد أن تقدمت بعرض مضاد لمقترح حماس"، مشيراً إلى أن المحادثات مستمرة مع قطر ومصر للوصول إلى حل.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين، أنهم "مصرون على مقترح (المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن) ويتكوف"، إذا وافقت حماس "سنكون مستعدين للدخول في مناقشات على المرحلة الثانية من الصفقة".

وسبق أن اقترح ويتكوف بتمديد وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الأحياء في غزة وبعض الجثث.

وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، قد أعلن السبت، أن الحركة وافقت على المقترح المقدم من الوسطاء، آملاً أن لا تعرقل "إسرائيل" جهود وقف العدوان، مؤكداً أن حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية قدموا مقترحات للمفاوضات تتضمن وقف العدوان على غزة والتركيز على حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أكد الحية أن حماس اتخذت خطوات لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني عبر مساعٍ دبلوماسية مع روسيا والصين، كما استجابت للمقترح المصري بتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة القطاع.