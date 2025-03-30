الإعلام العبري: الهجمات الأميركية على اليمن لا تؤثر والفوز العسكري بيد اليمنيين

وطن: أكّد الباحث في معهد أبحاث "الأمن القومي" الإسرائيلي، يهوشع كاليسكي، اليوم الأحد، أنّ إطلاق الصواريخ البالستية من اليمن على "إسرائيل" يُشكّل مصدر إزعاج كبير.

وقال كاليسكي إنّه "مع كل صاروخ يُطلق من اليمن، يدخل ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، سواء في وقت متأخر من الليل أو خلال ساعات الذروة".

وأضاف أنّه على الرغم من إمكانية التنبؤ بمسار الصاروخ، فإنّ هناك احتمالاً بأن تتحرك المرحلة الثانية من الصاروخ في اتجاهات مختلفة.

"اليمنيون يطلقون الكثير من النار على السفن الأميركية"

بدورها، قالت القناة "12" الإسرائيلية إنّ "اليمنيين يتحدوننا قبل أن يتحدوا الولايات المتحدة ويعملون بشكلٍ مستقل عن إيران".

وأشارت القناة إلى أنّ "إسرائيل" في تنسيق مع الولايات المتحدة لكنّ أنصار الله يطلقون الكثير من النيران على السفن الأميركية في منطقة باب المندب وأماكن أخرى.

"يد اليمن هي العليا"

في نفس السياق، رأى المحلل العسكري، أوهاد حمو، في القناة "الـ 12" الإسرائيلية، بأنّه وبعد هجمات سعودية وأميركية على مدى 8 سنوات لا تزال يد القوات اليمنية هي العليا.

ولفت حمو إلى أنّ اليمنيين استطاعوا تحقيق مكاسب كبيرة على الصعيدين العسكري والإعلامي، مشيراً إلى "قدرتهم على مواجهة أكبر قوة عظمى في الشرق الأوسط، وهي الولايات المتحدة".

بدوره، قال المذيع في "القناة 12" الإسرائيلية عوفر حداد، إنه "على الرغم من تزايد الهجمات الأميركية في اليمن إلا أنها لا تؤثر في قدرة اليمنيين كما يظهر على الأقل من وتيرة الصواريخ نحو إسرائيل".