عدوان أميركي جديد على العاصمة اليمنية صنعاء

وطن: شنّ الطيران الأميركي، مساء اليوم الاحد، 4 غارات على منطقة جدر في مديرية بني الحارث، شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

ومنتصف ليل السبت - الأحد، استهدف العدوان الأميركي منطقة بني معاذ في مديرية سحار في محافظة صعدة شمالي اليمن، بغارتين، كما استهدف شرقي مدينة صعدة بـ 3 غارات، ومنطقة آل سالم في مديرية كتاف شرقي المحافظة عينها بـ4 غارات.

وعلى الرغم من الهجمات الأميركية المتصاعدة ضد اليمن، فإن الموقف اليمني الرسمي والشعبي لا يزال ثابتاً في نصرة فلسطين وأهالي غزة، مع التأكيد أن العمليات العسكرية التي ينفذها اليمن لن تتوقف.

وفي سياق متصل، أكد مصدر رفيع في حكومة صنعاء، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت طائرة "E2" الخاصة بالقيادة والسيطرة لحاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان".

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم اشتباكها مع حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" 3 مرات خلال 24 ساعة، كما أعلنت استهدافها "مطار بن غوريون" في منطقة يافا (تل أبيب) المحتلّة.

هذا وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إلى فشل العدوان الأميركي في منع اليمن من الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

في المقابل، قالت القناة "الـ 12" الإسرائيلية إن الصاروخ اليمني الذي أطلق اليوم أدخل الملايين من الإسرائيليين إلى الملاجئ، مؤكدةً أن الهجمات الأميركية في اليمن لا تؤثر على وتيرة الهجمات الصاروخية نحو "إسرائيل".