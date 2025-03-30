حركة "حماس" تدين جريمة جيش الاحتلال في رفح: استهداف جماعي لطواقم الإسعاف

وطن: نددت حركة "حماس" بأشد العبارات بالجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في حي تل السلطان بمدينة رفح، حيث تم العثور على جثامين 14 شهيدًا، بينهم 6 من أفراد طواقم الدفاع المدني و8 من مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني، الذين فُقدوا منذ أيام. وقد وُجدت جثثهم مقيّدة الأيدي ومدفونة في حفرة واحدة.

واعتبرت الحركة هذه الجريمة أكبر عملية استهداف جماعي وقتل عمد لطواقم الإسعاف، مشيرة إلى أن ما حدث يؤكد أن العدو الصهيوني هو عدو مجرم سادي، متحلل من كل القيم الإنسانية. وأضافت أن الاحتلال يواصل ارتكاب أبشع الجرائم في إطار حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، منتهكًا كل القوانين والشرائع الدولية.

وحثت "حماس" المجتمع الدولي على الوقوف بجدية أمام هذه الجريمة الوحشية غير المسبوقة في تاريخ الصراعات، واتخاذ موقف قوي ضد هذا السلوك الإجرامي.