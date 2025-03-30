تحقيق لـ "الإندبندنت" يكشف انتهاكات مروعة بحق الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال

وطن: كشف تحقيق أجرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن انتهاكات جسيمة يتعرض لها الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والاعتداءات الوحشية، والاحتجاز التعسفي.

وسلطت الصحيفة الضوء على شهادة أحد المعتقلين الفلسطينيين، الذي وصف تعرضه للضرب المبرح والصعق بالكهرباء والاعتداء بأدوات حادة على يد الجنود الإسرائيليين، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، منها ثقب في الرئة وكسر في الأضلاع، إضافة إلى اعتداء جنسي تسبب في أضرار استدعت تدخلاً جراحياً.

وأكد التحقيق أن المعتقل لم يكن قد وُجهت إليه أي تهمة، مما يكشف عن سياسات الاحتجاز التعسفي التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

كما استعرضت الصحيفة وثائق رسمية وتقارير طبية وشهادات لمعتقلين آخرين، أكدوا تعرضهم لأساليب تعذيب قاسية، مثل الحرمان من النوم، والعنف الجنسي، والإهمال الطبي المتعمد.