تصعيد خطير.. الجبهة الشعبية تحذر من المشروع الاستيطاني الجديد في القدس

وطن: حذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من خطورة المصادقة على مشروع استيطاني جديد في القدس المحتلة، والذي يتضمن شقّ طرق استراتيجية تربط المستوطنات وتعزل البلدات الفلسطينية، خصوصًا في محيط مستوطنة "معاليه أدوميم".

وأكدت أن هذا المشروع يأتي ضمن مخططات تهويد المدينة ونهب أراضيها، في إطار سياسة استعمارية تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد يعزز سيطرة الاحتلال ويضيّق الخناق على الفلسطينيين، في محاولة لتهجيرهم قسريًا.

وأشارت الجبهة إلى أن هذه الخطوات تُعدّ جزءًا من عملية تطهير عرقي ممنهجة تهدف إلى تسريع التهجير القسري، وتعميق عزلة البلدات الفلسطينية، وتعزيز قبضة الاحتلال على القدس في سياق نظام الفصل العنصري.

كما شددت على أن استمرار الاحتلال في تنفيذ هذه المشاريع لم يكن ليحدث لولا الدعم الأمريكي اللامحدود، الذي يوفر غطاءً سياسيًا وماليًا لهذه الجرائم، مما يعكس الشراكة الأمريكية في العدوان على الشعب الفلسطيني.

وفي ختام بيانها، أكدت الجبهة الشعبية أن التصدي لهذه المخططات يستوجب تصعيد المقاومة بكافة أشكالها وتعزيز الوحدة الوطنية، لمواجهة سياسات التهويد والتهجير والاستيطان التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس.