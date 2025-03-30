ترامب يهدد إيران بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية حال فشل الاتفاق النووي

وطن: هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إيران بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة (إن بي سي)، إن المحادثات جارية بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين، محذرًا: "إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف لا مثيل له، وقد أفرض عليهم رسوماً جمركية ثانوية كما فعلت قبل أربع سنوات".

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رفض بلاده إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الرد الإيراني على رسالة ترامب وصل إلى واشنطن عبر سلطنة عُمان.

وأضاف بزشكيان، خلال اجتماع حكومي، أن إيران لم ترفض التفاوض من حيث المبدأ، لكنها ترى أن عدم الوفاء بالعهود هو العائق الأساسي، مشددًا على ضرورة تصحيح المسار وبناء الثقة لاستمرار أي مفاوضات.

في السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده أرسلت ردها الرسمي على رسالة ترامب عبر سلطنة عُمان، مؤكدًا أن إيران لن تتفاوض مباشرة مع واشنطن في ظل الضغوط والتهديدات العسكرية.