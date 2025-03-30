في أول أيام العيد.. الاحتلال ينتشر في طولكرم ويضيّق الخناق على المواطنين

وطن: في اليوم الأول من أيام عيد الفطر، انتشرت قوات الاحتلال في مختلف شوارع مدينة طولكرم وأحيائها، وسط التضييق على المواطنين والأطفال.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال بآلياتها وفرق المشاة، تمركزت في الحي الجنوبي، تحديدا في شارع مديرية التربية والتعليم القديمة، بالإضافة إلى محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وبالقرب من المخبز الفرنسي في الحي الشرقي، واعترضت حركة مرور المركبات والمواطنين.

وأضافت، أن جنود الاحتلال أوقفوا المركبات، وفرضوا إجراءات تفتيش مشددة، ومنعوها من المرور من المناطق الموجودين فيها، فيما أقدموا على ملاحقة الأطفال أثناء لهوهم في الشوارع، واستولوا على الألعاب البلاستيكية منهم، في مشهد يعكس استمرار التضييق على الأهالي في ظل العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها لليوم الـ63 على التوالي.