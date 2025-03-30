شهداء العيد في غزة.. الاحتلال يستهدف أطفالًا ونازحين في خان يونس

وطن: استُشهد وأُصيب العشرات، بينهم أطفال، في سلسلة غارات عنيفة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ضمن عدوانها المتواصل.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين عدد من الأطفال الشهداء إلى مجمع ناصر الطبي، مرتدين ملابس العيد، بعد استهدافهم في مخيم للنازحين غرب خان يونس جنوبي القطاع.

كما أسفر القصف عن استشهاد ثمانية مواطنين، بينهم خمسة أطفال، في بني سهيلا شرق خان يونس، عقب استهداف منزل وخيمة تأوي نازحين. واستشهد طفل آخر في قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة الجرن شمالي غزة، في حين تعرضت بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس لقصف مدفعي عنيف.

وفي شمال القطاع، استشهد مواطنان وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال منزلاً في جباليا، فيما استهدفت طائرة مسيّرة تجمعًا في خربة العدس شمال رفح، ما أدى إلى وقوع إصابات.

يأتي هذا التصعيد بعد أن استأنفت الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ 18 مارس/آذار الجاري، رغم الهدنة التي استمرت شهرين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي. لكن الاحتلال استمر في خرق الاتفاق، وواصل استهدافه للمدنيين، مشددًا حصاره على القطاع، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.