سلفيت: الاحتلال يخطر بوقف العمل في أرض وقفية ويصور منازل في ياسوف

وطن: سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إخطارا بوقف العمل في أرض تابعة لوزارة الأوقاف في قرية ياسوف شرق سلفيت، كما صوّرت عددا من منازل المواطنين في المنطقة.

وأفاد رئيس المجلس القروي في ياسوف وائل أبو ماضي، بأن قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل في الأرض الواقعة في منطقة "النصبة" شرق القرية، والتي كان المواطنون يستخدمونها مكبا "للأتربة والحجارة"، كما صوّرت عددا من المنازل في المنطقة.

وأضاف أبو ماضي، أن الاحتلال كان قد منع المواطنين من استخدام الأرض منذ عامين، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق التضييق المستمر الذي يمارسه ضد الأهالي.

وتشهد قرى محافظة سلفيت وبلداتها انتهاكات قوات الاحتلال المتكررة، التي تشمل إخطارات وقف العمل، وهدم المنازل والمنشآت، ضمن سياسات تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني في المنطقة.