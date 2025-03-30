محدث| الهلال الأحمر: ارتفاع عدد الجثامين المنتشلة من رفح إلى 11 بينها ستة مسعفين

وطن: أعلنت جمعية الهلال الأحمر، بعد ظهر اليوم الأحد، ارتفاع عدد الجثامين المنتشلة من حي تل السلطان في رفح إلى 11، من بينها ستة مسعفين من طواقمها، وأربعة من طواقم الدفاع المدني، وموظف يتبع لوكالة الأمم المتحدة، المحاصرين من قبل قوات الاحتلال منذ ثمانية أيام.

وأوضحت في بيان، أن طواقمها برفقة طاقم من "أوتشا"، والصليب الأحمر، والدفاع المدني توجهوا إلى حي تل السلطان، للبحث عن الطواقم المفقودة، حيث جرى انتشال 11 جثمانا حتى اللحظة، ولا زالت الجهود جارية للبحث عن جثامين أخرى.

وكانت جمعية الهلال الأحمر قد حملّت في مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة مسعفيها التسعة الذين تحاصرهم قوات الاحتلال، مؤكدة أن استهدافهم لا يمكن اعتباره إلا جريمة عن سبق الإصرار والترصد يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني.

يذكر أن الاحتلال استهدف 34 مركبة إسعاف، وأخرجها عن الخدمة، منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

ويرتكب الاحتلال يوميا مجازر جماعية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، من بينها إعدام للطواقم الطبية والانقاذ، والصحفية، في أبشع أشكال جرائم الحرب والإبادة.

يتبع..