أهالي قطاع غزة يؤدون صلاة العيد وسط الركام واستمرار المجازر

رام الله - وطن: أدى أهالي قطاع غزة صلاة عيد الفطر صباح الأحد، وسط أجواء من الصمود والتحدي، رغم استمرار المجازر الإسرائيلية بحقهم.

وعلى الرغم من الدمار الذي خلفته الحرب، أقامت العائلات الفلسطينية الصلاة بين الركام وأنقاض المساجد المدمرة، في كافة أنحاء القطاع.

وتجمع المصلون في أماكن مفتوحة وسط الحطام، مرددين التكبيرات بأصوات عالية، رغم الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشونها.

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