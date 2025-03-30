الاحتلال يفتش منازل في قلقيلية ويعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل بينهم طفل جريح

وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدينة قلقيلية، وفتشت منازل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي، وانتشرت بعدة أحياء، منها: "حي القرعان، وكفر سابا، وحي غياظة، وشارع الواد ومنطقة البيرين"، وفتشت عددا من المنازل؛ عرف من أصحابها: أنس القدومي.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، بينهم طفل جريح.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين صخر هشام هليل ابو مارية (32 عاما)، وبشير ازريق ابو عياش (28 عاما)، والطفل الجريح وسيم باسم العلامي (16 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم، والاعتداء عليهم بالضرب.

وداهمت قوات الاحتلال ، فجرا، عدة أحياء، منها: بيت زعتة، والطربيقة، واقتحمت عددا من المنازل، بعد تحطيم أبوابها، وأثاثها، ومقتنياتها، والاستيلاء على تسجيل كاميرات مراقبة، وتحطيم بعضها.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل، وبلداتها، وقراها، ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية، والفرعية بالبوابات الحديدية، والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.