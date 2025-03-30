القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" لثلاث مرات خلال 24 ساعة

وطن: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، الاشتباك "مع القطعِ الحربيةِ المعاديةِ وعلى رأسِها حاملةُ الطائراتِ الأمريكيةُ" ترومان" في البحرِ الأحمرِ لثلاثِ مراتٍ خلالَ الـ 24 ساعةً الماضية".

وقال سريع في بيان صحفي "تواصلُ قواتُنا المسلحةُ بعونِ اللهِ تعالى وللأسبوعِ الثالثِ على التوالي، التصديَ المسؤولَ والفاعلَ للعدوانِ الأمريكيِّ المستمرِّ على بلدِنا، ونُفذتْ عمليةُ المواجهةِ والاشتباكِ من خلالِ القوةِ الصاروخيةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ والقواتِ البحريةِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرة."

واضاف سريع "لن نتراجع عن إسناد الشعب الفلسطينيّ المظلومِ حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة"، مؤكدا "الاستمرار بتطوير عملياتنا الدفاعية ومواجهة التصعيد بالتصعيد حتى إنهاء العداون على الشعب الفلسطيني".