9 شهداء في غارات متفرقة على قطاع غزة

رام الله - وطن: استشهد تسعة مواطنين فجر اليوم الأحد جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر أيضًا عن وقوع عدد من الإصابات.

وافادت مصادر محلية في قطاع غزة باستشهاد أربعة مواطنين من عائلة القاضي وأصابة آخرين إثر قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهدت سيدتان وأصيب أربعة آخرون جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة القهوجي في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

وفي حي التفاح شرقي مدينة غزة، استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مركبات مدنية.

أما في شمال القطاع، فقد استشهد مواطنان وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال منزلًا لعائلة مقبل في منطقة الجرن بجباليا.

وواصل الاحتلال صباح الأحد استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة بغارات جوية، مع استمرار عمليات النسف للمباني السكنية في مناطق شمالي القطاع وعلى وجه الخصوص في بلدة بيت لاهيا.