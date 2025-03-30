عبد الملك الحوثي: العدوان الأمريكي والإسرائيلي لن يثني شعبنا عن دعم فلسطين

وطن: أكّد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، في تصريح له بمناسبة عيد الفطر المبارك، على ثبات الشعب اليمني في موقفه المبدئي الإيماني، داعياً إلى الإسناد الكامل والمناصرة للشعب الفلسطيني، مشدداً على أن العدوان الأمريكي على اليمن لن يؤثر على القدرات العسكرية ولا العمليات الجهادية التي تدعم غزة.

وفي كلمته، قال الحوثي: "العدوان الأمريكي لن يؤثر على قرار وموقف شعبنا، يمن الإيمان والجهاد، يمن الأنصار الذي يستند إلى الهوية الإيمانية والبصيرة القرآنية ويعتمد على الله تعالى".

وأضاف: "العدوان الأمريكي الإجرامي لن يستطيع التأثير على عزمنا في دعم غزة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

كما دعا الحوثي الأمة الإسلامية إلى أن تتذكر في هذا العيد ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات وتهديدات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق المسلمين جميعاً لدعم القضية الفلسطينية والوقوف في وجه المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف لتصفية القضية.

وتوجه الحوثي بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد إلى الشعب اليمني المسلم، قائلاً: "أتوجه بأطيب التهاني إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز وأمتنا الإسلامية".

كما وجه تهانيه الخاصة إلى مجاهدي الشعب اليمني المرابطين في الجبهات، منتسبي القوات المسلحة والأمن، وأسر الشهداء والجرحى والأسرى، مشيداً بصمودهم وتضحياتهم.

وأشار الحوثي إلى أن أهل غزة، الذين نالوا شرف الجهاد في شهر رمضان، يستحقون التبجيل والتكريم على صبرهم وثباتهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي يتعرضون لها. وقال: "طوبى لأهل غزة على صبرهم وثباتهم في وجه الطغيان الإسرائيلي".

كما شدّد الحوثي على أهمية إحياء مناسبة العيد بطريقة تليق بالنعمة الإيمانية والبركات التي يحملها، داعياً المسلمين إلى التذكر في هذه المناسبة لما يعانيه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية من تجويع وتهجير.