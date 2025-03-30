الاحتلال يعلن بدء عملية برية في حي الجنينة برفح جنوب قطاع غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال، اليوم السبت، عن بدء تنفيذ عملية برية في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف ما وصفه بـ "توسيع المنطقة الأمنية" في جنوب القطاع.

وفي بيانٍ له، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "بدأت قوات الجيش الإسرائيلي في الساعات الأخيرة عملية برية في منطقة حي الجنينة برفح، بهدف توسيع منطقة الحماية في جنوب القطاع، وفي إطار العملية تم تدمير بنية تحتية لحركة حماس".

من جانبها، أفادت مصادر طبية في القطاع عن سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال خيمة في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي شمال القطاع، ارتقى شهيدان جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة الشيخ زايد.

وفي تطورٍ آخر، أفادت مصادر محلية باستهداف منطقة شرقي حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة بقصف مدفعي إسرائيلي، كما شنّ الاحتلال غارة جوية على بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت لاحق، أن 26 شهيداً و70 مصاباً قد وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، جراء الغارات والعدوان الإسرائيلي المستمر.