المشّاط.. العدوان الأميركي لن يثنينا عن واجبنا.. ولدينا القدرة لتلقين العدو الدرس

وطن: شدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، السبت، على أنّ "العدوان الأميركي على اليمن والذي يأتي نصرة لجرائم العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هو عدوان فاشل وسيبوء أصحابه بالخيبة، لافتاً إلى أنّه "لم يحقق إلا قتل الأطفال والنساء واستهداف الأعيان المدنية".

وأشار المشاط، في كلمة له بمناسبة عيد الفطر، إلى أنّه "يعز علينا أن نحتفل بعيد الفطر وإخواننا في غزة يذبحون بآلة التوحش، ولكن مما يُهَون علينا أن شعبنا اليمني العظيم لم يترك غزة وحدها".

وأشاد بموقف الشعب اليمني، قائلاً: "شعبنا اليمني العظيم عبّر عن موقفه بالعمليات العسكرية وحظر الملاحة للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر وخليج عدن.

وعن الخروج المليوني والاستثنائي في يوم القدس العالمي، قال إنّ حجم المشاركة يؤكد موقف الشعب اليمني المساند لإخوانه في فلسطين وغزة والضفة والقدس.

أضاف أنّ "قواتنا المسلحة مازالت في اشتباك نوعي ومؤثر مع مصادر العدوان على بلادنا من حاملات الطائرات وبوارج وغيرها"، مضيفاً أنّها "أفشلت عدداً من مخططات وهجمات العدو ولا تزال مستمرة في التصدي له حتى النصر المظفر".

كما أكّد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أنّه "العدوان الأميركي لن يثنينا عن أداء واجبنا تجاه فلسطين وتجاه شعبنا، ولن يفت من إرادة شعبنا بل سيؤدي الى تطوير قدراتنا العسكرية وكسر الغطرسة الأميركية".

وختم المشاط برقيّته، عبر القول إنّه "لدينا بفضل الله التجربة الكبيرة والإرادة اللازمة لتلقين العدو الدرس الذي لم يتعلمه من حروبه السابقة والمستمرة على اليمن".

المصدر: الميادين