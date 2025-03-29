المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون يؤكد على حق المقاومة ويرفض شيطنتها ويدعو للوحدة الوطنية

وطن: رفض المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون، مضمون البيان، الذي وصف غزة بأنها “مختطفة”، وحاول شيطنة المقاومة، بدلًا من الوقوف إلى جانب شعبنا الذي ينزف دمًا ويدفع ثمن كرامة الأمة وحرية فلسطين والذي يدعي القائمون على المجلس تمثيله ، فغزة لم تختطف، بل تحررت من قبضة التنسيق الامني وهي خط الدفاع الأول عن القدس، وهي التي تُدفع ثمن المواجهة نيابة عن كل فلسطيني، وكل حرّ في هذا العالم.

واكد المؤتمر إن محاولة استغلال بعض الأصوات التي خرجت خلال التظاهرات الداخلية لتصفية حسابات سياسية أو تمرير مشاريع إقصائية او التساوق مع مساعي الاحتلال وإعلامه هو أمر خطير، وغير أخلاقي، ويفتقد إلى الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية.

أكد المؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون"، أن المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها حق مشروع تكفله القوانين الدولية، ولا يملك أحد المساومة على هذا الحق.

وأشار البيان الذي وصل وطن نسخه عنه، إلى أن غزة تمثل اليوم ضمير الأمة ورمز حرية المواجهة، إذ يقدم شعبها دماءه دفاعًا عن الكرامة والحرية، داعيًا إلى دعمها بدلاً من الطعن في ظهرها.

وشدد المؤتمر على أن الانقسام الفلسطيني هو نتيجة سنوات من الإقصاء والاحتكار السياسي، ولا يمكن معالجته عبر بيانات الاتهام، بل من خلال مشروع وطني جامع يعترف بالشراكة الحقيقية بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني.

وأدان المؤتمر أي خطاب يسعى إلى تجريم المقاومة أو شيطنة أي فصيل فلسطيني في هذه المرحلة، معتبرًا أن المعركة الأساسية يجب أن تبقى مع الاحتلال وليس بين أبناء الوطن الواحد.

كما دعا المؤتمر إلى ضرورة فتح حوار وطني شامل بعد وقف العدوان، يرتكز على الشراكة الوطنية وتطبيق اتفاقات استعادة الوحدة، وآخرها إعلان بكين، بما يحقق وحدة القرار الفلسطيني والتمثيل الحقيقي عبر انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة أبناء الشعب في الوطن والشتات.

نص البيان كاملا كما وصل لوطن:

بيان صادر عن المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون

المقاومة حق مشروع… وغزة تقاوم

في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا في قطاع غزة لأبشع أنواع الإبادة الجماعية والتهجير القسري على يد الاحتلال الصهيوني، وفي ظل صمود أسطوري لشعبنا ومقاومتنا الباسلة في وجه آلة القتل والدمار ، وفي وقت ظلت الهيئات الفلسطينية الرسمية صامتة متفرجة على جرائم الاحتلال ، اليوم وبعد سنة ونصف من الحرب العدوانية ، يخرج علينا المجلس الوطني الفلسطيني ببيان يتعاكس ونبض الشارع الفلسطيني، بل يتماهى مع خطاب رسمي بائس يسعى إلى تحميل الضحية مسؤولية ما يحدث لها، ويبرئ المعتدي الحقيقي الذي يمارس جرائمه على مرأى ومسمع العالم.

إننا في المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون، نرفض رفضًا قاطعًا مضمون هذا البيان، الذي وصف غزة بأنها “مختطفة”، وحاول شيطنة المقاومة، بدلًا من الوقوف إلى جانب شعبنا الذي ينزف دمًا ويدفع ثمن كرامة الأمة وحرية فلسطين والذي يدعي القائمون على المجلس تمثيله ، فغزة لم تختطف، بل تحررت من قبضة التنسيق الامني وهي خط الدفاع الأول عن القدس، وهي التي تُدفع ثمن المواجهة نيابة عن كل فلسطيني، وكل حرّ في هذا العالم.

إن محاولة استغلال بعض الأصوات التي خرجت خلال التظاهرات الداخلية لتصفية حسابات سياسية أو تمرير مشاريع إقصائية او التساوق مع مساعي الاحتلال وإعلامه هو أمر خطير، وغير أخلاقي، ويفتقد إلى الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية.

ففي هذه اللحظة التاريخية، لا مكان لخطابات الانقسام، ولا لمشاريع بث الفتنة والاصطياد في المياه العكرة وتوظيف معاناة ابناء شعبنا لأغراض الإدانة الداخلية، بل المطلوب هو تعزيز وحدة شعبنا وتقديم كل أشكال الدعم لصموده ومقاومته.

إن المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون يؤكد على ما يلي:

1. المقاومة الفلسطينية، بكل أشكالها، هي حق مشروع كفلته القوانين الدولية، ولا يملك أحد أن يساوم على هذا الحق.

2. تمثل غزة اليوم ضمير الأمة، واس حرية المواجهة وشعبها يقدم دماءه دفاعًا عن الكرامة والحرية، وهي بحاجة إلى الإسناد لا الطعن في الظهر.

3. الانقسام هو نتيجة سنوات طويلة من الإقصاء والاحتكار السياسي، ولا يُعالج عبر بيانات الاتهام، بل عبر مشروع وطني جامع يعترف بالشراكة الحقيقية والوطنية بين جميع مكونات شعبنا .

4. ندين أي خطاب يسعى لتجريم المقاومة أو شيطنة فصيل فلسطيني في هذه المرحلة، ونعتبر أن المعركة الأساسية هي مع الاحتلال وليس بين أبناء الوطن الواحد.

5. ضرورة فتح حوار وطني شامل بعد وقف العدوان، يرتكز على الشراكة وتطبيق اتفاقات استعادة الوحدة وآخرها إعلان بكين وبما يحقق وحدة القرار، والتمثيل الحقيقي لكل أبناء شعبنا من خلال العودة إلى الشعب باجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الشعب في الوطن والشتات .

ختامًا، نوجه التحية إلى أهلنا الصامدين في قطاع غزة، إلى الجرحى، والمعتقلين، والأسر المكلومة، وإلى المقاومة الباسلة التي تُعيد الاعتبار للكرامة الفلسطينية والعربية. ونُجدد العهد بأن نبقى أوفياء لقضيتنا، لا ننحني، ولا نساوم، ولا نقبل اي تشويه او اسل لمن يحمل السلاح في وجه الاحتلال.

المجد للشهداء… النصر للمقاومة… والحرية لفلسطين

المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون

29 آذار 2025