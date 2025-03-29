نعيم قاسم: المقاومة ثابتة ولن نسمح لإسرائيل بفرض معادلات جديدة في لبنان وفلسطين

وطن: أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن يوم القدس العالمي هو يوم مواجهة المستضعفين للمستكبرين، مشددًا على أن المقاومة الفلسطينية متجذرة في الشعب الفلسطيني، ولم يعد بالإمكان العودة إلى الوراء بعد التحولات الكبيرة التي يشهدها الصراع.

وقال قاسم إن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يُهزم لأنه صاحب حق، وإن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة، مشددًا على التمسك بها حتى تحرير المقدسات.

وأوضح أن لبنان يعتبر نصرة المستضعفين وفلسطين مصلحة وطنية، مؤكداً التزام حزب الله بالعهد تجاه القدس، حيث تجلى هذا الدعم بشهادة سيد الأمة"حسن نصر الله" تعبيرًا عن الموقف الحقيقي للحزب في دعم القضية الفلسطينية.

وأشار قاسم إلى أن إسرائيل تضع جنوب لبنان ضمن مخطط الضم الاستيطاني والتوطين، محذرًا من أن الاحتلال، بدعم الطغيان الأميركي، يسعى إلى التوسع، وإنهاء المقاومة، والتحكم بمستقبل لبنان.

وشدد على أن المقاومة قادرة على إحباط العدوان ومنع تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أنه منذ عقد اتفاق وقف إطلاق النار، أصبحت المسؤولية على الدولة اللبنانية، وعليها أن تدرك أنه لا يمكن الاستمرار بالاعتماد فقط على الأطر الدبلوماسية لمواجهة الاحتلال.

وأكد قاسم أن التبريرات الإسرائيلية لا معنى لها، وشروط الاحتلال لا قيمة لها، مشددًا على أن لبنان والمقاومة التزما بالاتفاق، بينما تواصل إسرائيل اعتداءاتها اليومية.

وأضاف: "لا بد من وضع حد لهذا العدوان، ولا يمكن أن نقبل باستمراره، وعلى الدولة اللبنانية أن تتصدى له"، مؤكدًا أن إسرائيل لن تحقق أهدافها في ظل وجود المقاومة والشعب اللبناني والتماسك الداخلي.

كما جدد التزام حزب الله الكامل بالاتفاق، موضحًا أن إسرائيل لم تنسحب ولم تتوقف عن اعتداءاتها اليومية على لبنان، مما يستوجب موقفًا واضحًا لمواجهتها.

أكد قاسم، رفضه القاطع للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن إسرائيل تحاول انتزاع ما لم تحققه في الحرب عبر المسارات السياسية، وهو أمر مرفوض تمامًا.

وأضاف أن الاحتلال إذا كان يظن أنه قادر على فرض معادلة جديدة من خلال الاعتداء على الضاحية والجنوب والبقاع، فهو واهم، مؤكدًا أن حزب الله لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تصعيد إسرائيلي.

وحذر الاحتلال من الاستهانة بتحذيرات المقاومة، قائلًا: "لا تستخفوا بما نقول، وإذا لم تلتزم إسرائيل، فلن يكون أمامنا إلا العودة إلى خيارات أخرى"، في إشارة إلى إمكانية التصعيد العسكري.

وأكد أن حزب الله لن يسمح لإسرائيل باستباحة لبنان أو التصرف بحرية متى شاءت، مشددًا على أن المقاومة لن تسمح لأحد بسلب قوتها في مواجهة العدو الصهيوني.

واكد قاسم على أن الصمت ليس خيارًا أمام استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، داعيًا المسؤولين إلى اتخاذ موقف حازم لأن لكل شيء حدًا.