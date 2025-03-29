الحزب الشيوعي الفلسطيني يطالب بتصعيد المقاومة ضد الاحتلال الاستيطاني

وطن: في الذكرى الـ 47 ليوم الأرض الفلسطيني، عبر الحزب الشيوعي الفلسطيني عن تأكيده الراسخ على استمرار النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة التصدي لكل محاولات التصفية والتطبيع التي تهدف إلى فرض واقع الاستعمار الاستيطاني في فلسطين.

وأشار الحزب في بيان وصل وطن نسخه عنه، إلى أهمية تصعيد الكفاح والنضال بكافة الوسائل ضد الاحتلال وأعوانه، والتمسك بمواقف حازمة في رفض مشاريع التصفية والتطبيع التي تسعى إلى شرعنة الاستعمار الاستيطاني.

كما أكد الحزب على وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، مع التأكيد على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة محاولات الاحتلال المستمرة لتفتيت هذه الوحدة وضرب الجبهة الكفاحية.

وفيما يتعلق بالمقاومة، شدد الحزب على تعزيز أشكال المقاومة كافة ودعم جميع قوى التحرر الوطني في نضالها المستمر ضد الصهيونية والإمبريالية العالمية، بالإضافة إلى مساندة أهلنا في الداخل الفلسطيني، خاصة في النقب والجليل والمثلث والمدن الساحلية، الذين يتعرضون لسياسات تهويدية متزايدة.

كما دعا الحزب إلى فضح جرائم الاحتلال على الساحة الدولية، والعمل على ملاحقة قادته كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية، ليكون هناك محاسبة فعلية لهذه الانتهاكات.

وأخيرًا، أكد على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ثورية ووطنية، لتكون الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وقائدة حقيقية للنضال نحو التحرير والعودة.

البيان كما وصل وطن:

بيان الحزب الشيوعي في ذكرى يوم الأرض الفلسطيني – 30 آذار

جماهير شعبنا المناضل والثائر،

في الثلاثين من آذار من كل عام، تحلّ علينا ذكرى يوم الأرض، هذه المحطة النضالية الخالدة التي تجسّد معاني الصمود والتحدي ضد سياسات الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الاحلالي. ففي مثل هذا اليوم من عام 1976، انتفض أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل ضد مخططات مصادرة أراضيهم، مقدمين ستة شهداء أبرار كتبوا بدمائهم الطاهرة فصلاً جديدًا من ملحمة النضال الوطني الفلسطيني.

إنّ الحزب الشيوعي، وهو يستذكر هذه المناسبة الوطنية، يؤكد أن معركة الأرض لم تنتهِ، بل تزداد شراسة مع تصاعد سياسات الاحتلال في تهويد الأرض، وتوسيع الاستيطان، وتكريس منظومة الفصل العنصري ضد أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده. إنّ مصادرة الأراضي، وتهجير السكان، والاعتداءات المستمرة على المقدسات، هي استمرار لذات النهج الإجرامي والفاشي الذي يسعى لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

وفي هذا العام، تأتي ذكرى يوم الأرض في ظل عدوان صهيوني وحشي غير مسبوق، يتمثل في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة، حيث تستمر آلة الحرب الصهيونية في ارتكاب المجازر المروعة بحق المدنيين، من أطفال ونساء وشيوخ، في استهداف ممنهج يستهدف اقتلاع شعبنا وطمس هويته الوطنية.

إن ما يجري في غزة من تدمير شامل للبنية التحتية، واستهداف للمدنيين في منازلهم، ومستشفياتهم، ومدارسهم، هو جريمة حرب تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه المجازر ومحاسبة مرتكبيها، إن الدم الفلسطيني المسفوك في غزة، هو ذاته الذي روى أرض الجليل والمثلث والنقب، وهو ذاته الذي يُكتب به تاريخنا المقاوم في كل فلسطين.

وفي الضفة الغربية، تتصاعد عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري، حيث تشن قوات الاحتلال الفاشية اعتداءات مكثفة على مخيمات نور شمس، وجنين، وطولكرم، في محاولة لفرض واقع جديد يقوم على التهجير والاقتلاع. إنّ الاعتداءات اليومية، والاجتياحات العسكرية، وعمليات القتل والاعتقال، وتدمير البيوت والبنية التحتية، هي جزء من سياسة الاحتلال لإحكام قبضته الاستعمارية، وفرض الأمر الواقع بالقوة.

لكن شعبنا، كما كان دومًا، يواجه هذه الجرائم بصمود أسطوري، ويثبت مجددًا أن إرادة الحرية أقوى من الاحتلال.

إننا في الحزب الشيوعي نؤكد على:

1- تصعيد الكفاح والنضال وبكل الوسائل ضد الاحتلال وأعوانه، ورفض كل مشاريع التصفية والتطبيع التي تهدف إلى شرعنة الاستعمار الاستيطاني الاحلالي.

2- التأكيد على وحدة شعبنا في كل أماكن تواجده، وتحصين الجبهة الداخلية ضد محاولات الاحتلال لتفتيتها وضرب وحدتها الكفاحية.

3- تعزيز المقاومة بكافة أشكالها ، ودعم كل قوى التحرر الوطني في نضالها ضد الصهيونية والإمبريالية العالمية.

4- مساندة أهلنا في الداخل المحتل، خاصة في النقب والجليل والمثلث والمدن الساحلية، الذين يواجهون سياسات تهويد شرسة.

5- فضح جرائم الاحتلال في كافة المحافل الدولية، والعمل على ملاحقة قادته كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.

6- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ثورية وطنية، لتكون الممثل الشرعي لشعبنا وقائدة لنضاله نحو التحرير والعودة.

في هذه الذكرى المجيدة، نجدد العهد لشهدائنا بأننا باقون على درب النضال، حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني، وقيام دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

ليعلم العدو أن فلسطين عصية على الاحتلال، وأن الثورة مستمرة حتى النصر

المجد والخلود لشهداء يوم الأرض

المجد لشهداء غزة والضفة وكل ساحات الاشتباك

عاشت فلسطين حرة عربية أبية

عاش نضال شعبنا حتى التحرير والعودة

الحزب الشيوعي الفلسطيني