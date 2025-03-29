استشهاد الشاب أحمد بني عودة برصاص الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس

وطن: أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، استشهاد الشاب أحمد قاسم سليمان بني عودة (22 عاما)، برصاص قوات الاحتلال في بلدة طمون جنوب شرق طوباس، واحتجاز جثمانه.

وذكرت وزارة الصحة أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب بني عودة برصاص الاحتلال في بلدة طمون.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم بلدة طمون وحاصرت منزلا وأطلقت الرصاص على الشاب بني عودة وأصابته بجروح، قبل أن تعتقله دون معرفة طبيعة إصابته.